Haliç'te haç çıkarma töreni - Son Dakika
Son Dakika Güncel Haliç'te haç çıkarma töreni - Son Dakika

Haliç'te haç çıkarma töreni

6 saat önce

Haliç'teki haç çıkarma töreninde suya atlayan bir kişi fenalaştıHaber-Kamera Elif YAVUZ-Harun UYANIKİSTANBUL, DHAHıristiyan inancına göre Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıldönümü haç çıkarma töreniyle kutlandı.

Haliç'teki haç çıkarma töreninde suya atlayan bir kişi fenalaştı

Haber-Kamera Elif YAVUZ-Harun UYANIKİSTANBUL, DHA

Hıristiyan inancına göre Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıldönümü haç çıkarma töreniyle kutlandı. Balat'taki Fener İskelesi'nden atılan hacı çıkarma yarışı sırasında bir vatandaş denizde fenalaşarak boğulma tehlikesi geçirdi.

Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin 2020. yılı dolayısıyla Fener Rum Patrikanesi'nde ayin düzenlendi. Ayinde ilahi ve duaların okunmasının ardından mum yakarak dilekte bulunan ziyaretçiler ayinin ardından kortej halinde Fener İskelesi'ne gelerek haç çıkarma törenine katıldı.

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un haçı denize atmasının ardından yarışmacılar, soğuk suya atlayarak haçı denizden çıkarmak için kıyasıya yarıştı. O esnada yarışmacılardan bir kişi denizin içerisinde fenalaştı. Deniz Polisi ve dalgıcalar tarafından müdahale edilen kişi kurtarılarak kıyıya çıkarılan kişiye kalp masajı yapıldı. Ambulansa alınan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çok sayıda turistin katıldığı haç çıkarma töreninde denizden haçı çıkaran Nicolaos Solis oldu.

Haliç'te haç çıkarma töreni

Haliç, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 03:45 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ehliyet sınavındaki akılalmaz kopya yöntemi, salon görevlisinin dikkatiyle deşifre edildi
Avustralya'daki yangında, bir itfaiye erinin yavru kanguruyu kurtardığı görüntüler gündem oldu 94 yaşındaki şahsın gündüz eve gelen bakıcısı korkunç manzarayla karşılaştı! Hemen polisi aradı ABD, Kenya'da 4 personelinin öldürüldüğü üsse takviye kuvvet gönderdi

Son Dakika Haberleri
22:12 Sakarya'da karbonmonoksit gazından zehirlenen Afganistan uyruklu kişi öldü - Son Dakika
22:12 Konya'nın 7 ilçesinde eğitime kar engeli - Son Dakika
22:10 Karaman'da eğitime kar engeli - Son Dakika
22:08 AK Parti MYK toplantısı sona erdi - Son Dakika
22:07 15 yıl önce kaybolan kişi cinayete kurban gitmiş - KONYA - Son Dakika
21:56 ABD, Kenya'da 4 personelinin öldürüldüğü üsse takviye kuvvet gönderdi - Son Dakika
21:33 94 yaşındaki şahsın gündüz eve gelen bakıcısı korkunç manzarayla karşılaştı! Hemen polisi aradı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2020 22:15:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Haliç'te haç çıkarma töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]