Haliç'te intihar girişimini itfaiyenin çevikliği önledi - Son Dakika

İstanbul'da kız arkadaşıyla sorun yaşadığı için kendini Haliç Metro Köprüsü'nden aşağı atmak isteyen Fas uyruklu genci itfaiye ekiplerinin çevikliği kurtardı.

Olay, Haliç Metro Köprüsü'nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, kız arkadaşıyla tartıştıktan sonra sinir krizi geçiren Fas uyruklu 28 yaşındaki Abderrahmane El Azar, Haliç Metro Köprüsü'nde intihara kalkıştı. Faslı gencin denize atlamaya hazırlandığı gören güvenlik görevlileri durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine polis, sahil güvenlik ve itfaiyenin deniz botları Haliç'te önlem aldı. Köprü üzerinde çıkan polis ekipleri Faslı genci ikna edebilmek yaklaşık 1 saat dil döktü. Genci sakinleştirmek isteyen ekipler, bir otelde çalışan kız arkadaşını aradı. Telefondaki kız arkadaşı gelemeyeceğini söyleyince Faslı genç tekrar atlamaya çalıştı. İtfaiye ekipleri Faslı genci bir anlık müdahaleyle çekip kurtardı. Polis ekipleri, genci gözaltına alarak emniyete götürdü. - İSTANBUL