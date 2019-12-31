HALİÇ'TE KADERİNE TERK EDİLEN DENİZ TAKSİLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

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HALİÇ'TE KADERİNE TERK EDİLEN DENİZ TAKSİLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
6 saat önce
İstanbul DHAİstanbul'da 2012 yılında başlatılan Deniz taksi projesi hüsranla sonuçlandı.
Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 03:14 Kaynak: DHA
İstanbul DHA
İstanbul'da 2012 yılında başlatılan Deniz taksi projesi hüsranla sonuçlandı. Haliç kıyısına çekilen tekneler çürümeye terk edilirken alacaklılar muhatap bulamıyor. Haliç'te bekleyen tekneler havadan görüntülendi.
Görüntü Dökümü:
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-Teknelerin görüntüleri
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