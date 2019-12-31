Haliç'te kaderine terk edilen deniz taksiler havadan fotoğraflandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Haliç'te kaderine terk edilen deniz taksiler havadan fotoğraflandı - Son Dakika

Haliç'te kaderine terk edilen deniz taksiler havadan fotoğraflandı

6 saat önce

İstanbul DHAİstanbul'da 2012 yılında başlatılan Deniz taksi projesi hüsranla sonuçlandı.

Haliç'te kaderine terk edilen deniz taksiler havadan fotoğraflandı, System.String[]

İstanbul DHA

İstanbul'da 2012 yılında başlatılan Deniz taksi projesi hüsranla sonuçlandı. Haliç kıyısına çekilen tekneler çürümeye terk edilirken alacaklılar muhatap bulamıyor. Haliç'te bekleyen tekneler havadan fotoğraflandı.


İstanbul, Haliç, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 03:19 Kaynak: DHA
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