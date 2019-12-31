Haliç'te kaderine terk edilen deniz taksiler havadan fotoğraflandı - Son Dakika

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Haliç'te kaderine terk edilen deniz taksiler havadan fotoğraflandı
6 saat önce
İstanbul DHAİstanbul'da 2012 yılında başlatılan Deniz taksi projesi hüsranla sonuçlandı.
Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 03:19 Kaynak: DHA
İstanbul DHA
İstanbul'da 2012 yılında başlatılan Deniz taksi projesi hüsranla sonuçlandı. Haliç kıyısına çekilen tekneler çürümeye terk edilirken alacaklılar muhatap bulamıyor. Haliç'te bekleyen tekneler havadan fotoğraflandı.
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