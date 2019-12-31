Haliç'te kaderine terk edilen deniz taksiler havadan görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Haliç'te kaderine terk edilen deniz taksiler havadan görüntülendi - Son Dakika

Haliç'te kaderine terk edilen deniz taksiler havadan görüntülendi

6 saat önce

HALİÇ'TE KADERİNE TERK EDİLEN DENİZ TAKSİLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİErsan SAN - İstanbul DHAİstanbul'da 2012 yılında başlatılan Deniz taksi projesi hüsranla sonuçlandı.

HALİÇ'TE KADERİNE TERK EDİLEN DENİZ TAKSİLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Ersan SAN - İstanbul DHA

İstanbul'da 2012 yılında başlatılan Deniz taksi projesi hüsranla sonuçlandı. Haliç kıyısına çekilen tekneler çürümeye terk edilirken alacaklılar muhatap bulamıyor. Haliç'te bekleyen tekneler havadan görüntülendi.

Haliç'te kaderine terk edilen deniz taksiler havadan görüntülendi

İstanbul, Haliç, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:05 Kaynak: DHA
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