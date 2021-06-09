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HALİÇ'TE KÖPEK BALIĞINI GÖRÜNTÜLEDİ - Son Dakika

HALİÇ'TE KÖPEK BALIĞINI GÖRÜNTÜLEDİ

09.06.2021 11:01

Hasan YILDIRIM 'Özgür EREN İSTANBUL( DHA) BALIKÇI Mehmet Oral'ın oltasına, Haliç'te köpek balığı takıldı, Oral'ın cep telefonu kamerasıyla görüntülediği yaklaşık 2 metre boyundaki köpek balığı, kıyıya yaklaştırıldığı sırada misinayı koparıp, kaçtı.

Hasan YILDIRIM 'Özgür EREN İSTANBUL( DHA) BALIKÇI Mehmet Oral'ın oltasına, Haliç'te köpek balığı takıldı, Oral'ın cep telefonu kamerasıyla görüntülediği yaklaşık 2 metre boyundaki köpek balığı, kıyıya yaklaştırıldığı sırada misinayı koparıp, kaçtı.

Balıkçı Mehmet Oral önceki gün Haliç'te köpek balığı görüntüledi. Oral, şaşkınlığa uğradığı o anları anlattı.

Mehmet Oral, Kıyıda balık tutuyordum. Oltama bir ağırlık geldi. Çekmeye çalışınca çok ağırlaştı. Sonra devasa bir şey olduğunu gördüm. Göz göze gelince misinayı koparttı. Suyun yüzüne çıkan köpek balığını cep telefonuyla görüntüledim. 30 yıldır balıkçılık yapıyorum. İlk defa Haliç'te köpek balığı görüyorum. Şu an denizde çok balık var. Büyük ihtimalle levreğin, lüferin peşinden geldi. Buralarda olduğunu düşünüyorum. Tekrar gelir dedi.

Oral'ın cep telefonuyla görüntüledi balık bir süre sonra gözden kayboldu

HALİÇ'TE KÖPEK BALIĞINI GÖRÜNTÜLEDİ
HALİÇ'TE KÖPEK BALIĞINI GÖRÜNTÜLEDİ
HALİÇ'TE KÖPEK BALIĞINI GÖRÜNTÜLEDİ
HALİÇ'TE KÖPEK BALIĞINI GÖRÜNTÜLEDİ
HALİÇ'TE KÖPEK BALIĞINI GÖRÜNTÜLEDİ
HALİÇ'TE KÖPEK BALIĞINI GÖRÜNTÜLEDİ
HALİÇ'TE KÖPEK BALIĞINI GÖRÜNTÜLEDİ
HALİÇ'TE KÖPEK BALIĞINI GÖRÜNTÜLEDİ
HALİÇ'TE KÖPEK BALIĞINI GÖRÜNTÜLEDİ
HALİÇ'TE KÖPEK BALIĞINI GÖRÜNTÜLEDİ

Mehmet Oral, Haliç, Köpek, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HALİÇ'TE KÖPEK BALIĞINI GÖRÜNTÜLEDİ - Son Dakika


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