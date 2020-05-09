HALİÇ'TE MOTOSİKLET ÜZERİNDE TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA - Son Dakika

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HALİÇ'TE MOTOSİKLET ÜZERİNDE TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA
6 saat önce
İSTANBUL DHAİstanbul'da bir motosikletli, hem kendini hem trafiği tehlikeye sokacak şekilde motosiklet üzerinde yüz üstü uzanarak yolculuk yaptı.
İSTANBUL DHA
İstanbul'da bir motosikletli, hem kendini hem trafiği tehlikeye sokacak şekilde motosiklet üzerinde yüz üstü uzanarak yolculuk yaptı. Yürekleri ağza getiren yolculuk bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.Görüntüler trafikte seyir halinde bir araçtan dün saat 19.00 sıralarından Haliç Köprüsü üzerinde çekildi. D - 100 Karayolu Kadıköy istikametinde seyir halinde olan motosikletin sürücüsü, hem kendini hem trafiği tehlikeye sokacak şekilde yolculuk yaptı. Motosikleti üzerinde yüz üstü uzanarak bir süre yolculuk yapan sürücü yürekleri ağza getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 12:54 Kaynak: DHA
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