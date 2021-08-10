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HALİÇ'TE OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI 1 YARALI - Son Dakika

HALİÇ'TE OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI 1 YARALI

10.08.2021 08:58

HALİÇ Köprüsü Ankara istikametinde sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybettiği seyir halindeki otomobil, bariyerlere çarptı.

HALİÇ Köprüsü Ankara istikametinde sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybettiği seyir halindeki otomobil, bariyerlere çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı. Bölgede kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, saat 06.30 sıralarında, Haliç Köprüsü Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre; sürücünün ismi öğrenilemeyen 34 DCZ 308 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 20 metre savrulan otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüyü ambulans ile hastaneye kaldırdı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle, trafik akışı kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Yolun Ankara istikametinde, trafik durma noktasına gelirken, otomobil çekici ile kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

HALİÇ'TE OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI 1 YARALI
HALİÇ'TE OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI 1 YARALI
HALİÇ'TE OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI 1 YARALI
HALİÇ'TE OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI 1 YARALI

Otomobil, Ankara, Haliç, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HALİÇ'TE OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI 1 YARALI - Son Dakika


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