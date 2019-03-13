Haliç'te Sandal Alabora Oldu
1 saat önce
Haliç'te bir sandal alabora oldu.
Haliç
'te bir sandal alabora oldu. Sandalda bulunan 2 kişi, deniz polisi tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgilere göre, Beyoğlu
Sütlüce'den Haliç'e açılan bir sandal alabora oldu. Sandalda bulunan 2 kişi, deniz polisi tarafından kurtarıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.
(Oğuzcan Yazar/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:31 Kaynak: İHA
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