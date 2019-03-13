Son Dakika Haberleri: Haliç'te Sandal Alabora Oldu, 2 Kişi Kurtarıldı

Haliç'te Sandal Alabora Oldu, 2 Kişi Kurtarıldı

24 dakika önce

Haliç'te bir sandal alabora oldu.

Haliç'te Sandal Alabora Oldu, 2 Kişi Kurtarıldı, System.String[]
Haliç'te bir sandal alabora oldu. Sandalda bulunan 2 kişi, deniz polisi tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Beyoğlu Sütlüce'den Haliç'e açılan bir sandal alabora oldu. Sandalda bulunan 2 kişi, deniz polisi tarafından kurtarıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:02 Kaynak: İHA

Beyoğlu, Sandal, Haliç, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kırmızı Işıkta Geçip Can Almıştı, Iraklı Sanık İlk Duruşmada Serbest Bırakıldı Kestiği Ağaç, 3 Çocuk Babasının Sonu Oldu

Misafirlikten Dönen 14 Yaşındaki Mehmet Ali'den 3 Gündür Haber Alınamıyor Boks Makinesi Yerine Koyduğu Çocuğu Döven Zanlı Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 14:26:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Haliç'te Sandal Alabora Oldu, 2 Kişi Kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]