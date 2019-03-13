Haliç'te Sandal Alabora Oldu, 2 Kişi Kurtarıldı

Haliç'te bir sandal alabora oldu.

Haliç'te bir sandal alabora oldu. Sandalda bulunan 2 kişi, deniz polisi tarafından kurtarıldı.



Edinilen bilgilere göre, Beyoğlu Sütlüce'den Haliç'e açılan bir sandal alabora oldu. Sandalda bulunan 2 kişi, deniz polisi tarafından kurtarıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL

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