Haliç'te Sandal Alabora Oldu, 2 Kişi Kurtarıldı
24 dakika önce
Haliç'te bir sandal alabora oldu.
Haliç'te bir sandal alabora oldu. Sandalda bulunan 2 kişi, deniz polisi tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre, Beyoğlu Sütlüce'den Haliç'e açılan bir sandal alabora oldu. Sandalda bulunan 2 kişi, deniz polisi tarafından kurtarıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:02 Kaynak: İHA
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