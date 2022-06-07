Haliç'te su kahverengiye döndü - Son Dakika
Üye Girişi

Haliç'te su kahverengiye döndü

07.06.2022 10:47

Haliç'te su kahverengiye döndü Haliç'te kahverengiye dönen su dron ile görüntülendi İstanbul'un simgelerinden "Altın Boynuz" olarak da bilinen Haliç'te suyun rengi kahverengiye döndü.

Haliç'te su kahverengiye döndü

Haliç'te kahverengiye dönen su dron ile görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'un simgelerinden "Altın Boynuz" olarak da bilinen Haliç'te suyun rengi kahverengiye döndü. Kahverengine dönen Haliç, dron ile havadan görüntülendi.

"Altın Boynuz" olarak da bilinen Haliç'te suyun renginin yer yer kahverengiye dönüştüğü gözlendi. Ağırlıklı olarak adacıkların bulunduğu kısımda yoğunlaşan renk değişikliğiyle beraber kötü koku da yayılmaya başladı. Haliç çevresinde oturmaya veya yürüyüşe gelen vatandaşlar, kötü kokan sudan rahatsız olarak Haliç'in temizlenmesini istediklerini söyledi. Çevre kirliliğinin de gözlemlendiği Haliç, dron ile havadan görüntülendi.

"Bu su masmaviydi zamanında"

Önceden suyun masmavi olduğunu şimdiyse kötü bir hale dönüştüğünü belirten Bünyamin Köseoğlu, "Ben burada doğdum büyüdüm. Geçenlerde burası baya kıpkırmızıydı. Neden kaynaklanıyor bilmiyorum. Buraya ilgi yok. Temizliyoruz falan diyorlar ama maalesef öyle bir şey yok. Ben göremiyorum. Ne temizleme var ne bir şey. Sadece gösteriş başka bir şey yok. Bu pis kokuda yürüyoruz. İstanbul kaybetti yani yazık. Burası böyle değildi. Bu su masmaviydi zamanında. Demek ki millet böyle layık gördü" ifadelerini kullandı.

"İmkanlar var ama yapılmıyor"

Temiz ve güzel kokmasını sağlayacak imkanların olduğunu ama yapılmadığını dile getiren Emine Topçu, "Daha temiz olmasını daha güzel kokmasını isteriz. Bu kadar yapabildiler. Daha iyisini yapabilirler. İhtiyacımız var böyle daha güzel daha temiz koku içinde nefes alalım. İşte imkanlar var ama yapılmıyor. Daha iyi olmasını isteriz" diye konuştu.

Haliç'te su kahverengiye döndü
Haliç'te su kahverengiye döndü
Haliç'te su kahverengiye döndü
Haliç'te su kahverengiye döndü

YORUMLAR
500
Engelliler Haliç'te tüplü dalış yaparak denizi temizledi Engelliler Haliç'te tüplü dalış yaparak denizi temizledi Kartal'da su borusu patladı, sahil yolu göle döndü Kartal'da su borusu patladı, sahil yolu göle döndü
Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Haliç'te su kahverengiye döndü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:37 İstanbullular dikkat! Serin havalar 16 Haziran'a kadar etkisini sürdürecek
16:26 Real Madrid, Fransız genç yıldız Tchouameni'yi 100 milyon euro karşılığında kadrosuna katmaya hazırlanıyor
16:12 Sağlıkçıların özlük ve mali haklarıyla ilgili kanun teklifi TBMM'de: Şiddet cezaları ağırlaşacak, maaş artışlarına yönelik düzenleme gelecek
16:06 Çağla Şıkel'in attığı "tost" mesajıyla bir döneme damga vuran Şenol İpek, ünlü kadınlardan gelen teklifleri anlattı
15:54 Galatasaray, Sevilla'ya transferi gündemde olan Marcao'nun alternatifini İtalya'da buldu: Vlad Chiricheş
15:52 Tatil beldesinde skandal! Masaj bahanesiyle yaklaştığı İngiliz kadına, kocasının önünde tecavüz etti
15:44 Çavuşoğlu'ndan Miçotakis'e çok sert sözler: Atina yönetimi ağlamak konusunda çok başarılı, önce yazdığımız mektuplara adam gibi cevap verin
15:24 FOX TV'de şaşırtan ayrılık! Fulya Öztürk, yeni sezonda ekranlara gelmeyecek
15:08 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erciyes Üniversitesi öğrencilerine seslendi: İyi ki varsınız
15:00 Kadın futbol karşılaşmasında erkek oyuncu iddiası! Futbol Disiplin Kurulu harekete geçti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 16:42:32. #1.11#
SON DAKİKA: Haliç'te su kahverengiye döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement