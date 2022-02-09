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Haliç'te suyun rengi kahverengiye dönüştü - Son Dakika

Haliç'te suyun rengi kahverengiye dönüştü

09.02.2022 16:00

İstanbul'un Fatih ilçesinde Haliç'te suyun rengi kahverengiye dönüştü.

İstanbul'un Fatih ilçesinde Haliç'te suyun rengi kahverengiye dönüştü.

Cibali sahiline gelen vatandaşlar ve balıkçılar, denizin renginin kahverengi olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı.

Sahilde balıkçılık yapan Mustafa Keklik, 2 gündür Haliç'in suyunun renginin böyle olduğunu, lağım suyunun da buraya aktığını söyledi.

Konnektörlerin çalışmaması nedeniyle suyun çamurlu olduğunu ifade eden Keklik, suda devir daim olmadığını belirtti. Eskiden Haliç'in suyunun berrak olduğunu anlatan Keklik, "Şu anda hiçbir balık yok. Eskiden çinekop, lüfer, istavrit, izmarit her şey çıkıyordu." dedi.

Balıkçı Adem Değirmenci de yağmur nedeniyle Haliç'in suyunun çamur rengini aldığını anlattı. Eskiden 2-3 kilogram balık tuttuğunu kaydeden Değirmenci, bugün sadece bir balık tutabildiğini söyledi.

Haliç'te suyun rengi kahverengiye dönüştü
Haliç'te suyun rengi kahverengiye dönüştü
Haliç'te suyun rengi kahverengiye dönüştü
Haliç'te suyun rengi kahverengiye dönüştü

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Mustafa Keklik, İstanbul, Fatih, Haliç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haliç'te suyun rengi kahverengiye dönüştü - Son Dakika


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