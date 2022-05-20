Haliç'te suyun renginin değiştiği gözlendi - Son Dakika
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Haliç'te suyun renginin değiştiği gözlendi

20.05.2022 19:36
Haliç'te suyun renginin değiştiği gözlendi

"Altın Boynuz" olarak da bilinen Haliç'te suyun renginin yer yer kahverengiye dönüştüğü gözlendi.

"Altın Boynuz" olarak da bilinen Haliç'te suyun renginin yer yer kahverengiye dönüştüğü gözlendi.

Haliç'te suyun rengindeki değişiklik özellikle Eyüpsultan Silahtarağa sahilinde göze çarpıyor. Kahverengileşme, ağırlıklı olarak adacıkların bulunduğu kısımda yoğunlaşıyor.

İskelede teknelerin bağlandığı alanda sudaki renk değişimi net bir şekilde ortaya çıkıyor.

Teleferik Tramvay Durağı yakınlarında yürüyüşe çıkan Semahat Akıncı Şişmanoğlu, AA muhabirine, 8 ay önce de buraya geldiğini ve bugünkü görüntüye çok şaşırdığını söyledi.

Şişmanoğlu, "Önceki ziyaretimde su pırıl pırıldı, elimi uzatıp içesim geldi. Bugün buranın hali çok berbat. Simsiyah bir renk, bir şey görülmüyor." dedi.

Bu arada, sahildeki bir balıkçının oltasına da çöp takıldığı görüldü.

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Kaynak: AA

Eyüpsultan, Altın, Haliç, Güncel, Son Dakika

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