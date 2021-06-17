Haliç'te tek kürekçim sensin denicek!

23 Haziran'a kadar kayıtların açık kalacağı organizasyon; kadınlar ve erkeklerde U19, büyükler ve masterlar kategorilerinde yapılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), tüm dünyanın "Altın Boynuz" olarak bildiği, İstanbul'un incisi Haliç'te Kürek Yarışları düzenliyor. İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile SPOR İSTANBUL'un iş birliğiyle yapılacak yarışlarınve 500 kişilik kontenjanı bulunuyor. Kayıtlar SPOR İSTANBUL'un web sitesi üzerinden alınırken, başvuru için son tarih 23 Haziran olarak belirlendi.

ALTIN BOYNUZ'DA ÖZEL YARIŞ

Haliç Kürek Yarışları 4 bin 500 metrelik parkurda, özel yarış statüsünde ve Coastal Endurance türünde gerçekleştirilecek. Katılımcıların Deniz Küreği Dört çifte (4X+) sınıfındaki teknelerle yarışacakları organizasyon U19, büyükler ve masterlar kategorilerinde yapılacak.

FISA KURALLARI UYGULANACAK

Sporcular Atatürk (Unkapanı) Köprüsü'nden başlayacakları yarışı Miniatürk'te tamamlayacaklar. İBB etkinlik için güvenlik, Covid-19 ve diğer tüm sağlık önlemlerini alacak. Türkiye Kürek Federasyonu hakemleri tarafından yönetilecek müsabakalarda Uluslararası Kürek Federasyonu (FISA) Deniz Küreği Kuralları uygulanacak.