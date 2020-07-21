Haliç'te trafik yoğunluğu havadan görüntülendi - Son Dakika

Araçların trafikte oluşturduğu yoğunluk ise havadan görüntülendi. - İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Alt Yapı Hizmetler Müdürlüğü tarafından 18 Temmuz'da Haliç Köprüsü üzerinde çalışma başlatıldı. Haliç Köprüsü Ankara istikametinde trafik akışı tek şeride düşürüldü. Sabahın erken saatlerinde vatandaşların işe gitmek üzere yola çıkmasıyla trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Haliç Köprüsü Ankara istikametinde gerçekleştirilen çalışmalar nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu devam ediyor. Trafik akışının tek şeritten sağlandığı köprü havadan görüntülendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

"Kurt Adam" lakaplı seri katil bugüne kadar 83 kadına tecavüz edip öldürdüğünü itiraf etti

Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir

Giresun'da fındık işçisinin günlük yevmiyesi en az 100 lira olacak

Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış