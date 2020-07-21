Haliç'te trafik yoğunluğu havadan görüntülendi - Son Dakika

Haliç'te trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Haliç Köprüsü Ankara istikametinde gerçekleştirilen çalışmalar nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu devam ediyor.

Haliç'te trafik yoğunluğu havadan görüntülendi, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Haliç Köprüsü Ankara istikametinde gerçekleştirilen çalışmalar nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu devam ediyor. Trafik akışının tek şeritten sağlandığı köprü havadan görüntülendi.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Alt Yapı Hizmetler Müdürlüğü tarafından 18 Temmuz'da Haliç Köprüsü üzerinde çalışma başlatıldı. Haliç Köprüsü Ankara istikametinde trafik akışı tek şeride düşürüldü. Sabahın erken saatlerinde vatandaşların işe gitmek üzere yola çıkmasıyla trafik yoğunluğu oluştu.


Araçların trafikte oluşturduğu yoğunluk ise havadan görüntülendi. - İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Haliç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 09:27 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haliç'te trafik yoğunluğu havadan görüntülendi - Son Dakika
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