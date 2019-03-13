Haliç'te Yelkenli Alabora Oldu, Yat Kulübü Öğrenciler Kurtarıldı
2 saat önce
Haliç'te yat kulübü öğrencilerinin kullandığı yelkenli alabora oldu.
Haliç
'te yat kulübü öğrencilerinin kullandığı yelkenli alabora oldu. Yelkenlide bulunan iki öğrenci kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre olay Haliç'te öğle saatlerinde meydana geldi. Yat kulübü öğrencilerinin eğitim için kullandığı yelkenli, denizde alabora oldu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Deniz polisi olay yerine gelerek yelkenlide bulunan iki öğrenciyi kurtardı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:26 Kaynak: İHA
Haliç'te Alabora Olan Yelkenli Tekne Battı: 2 Kişi Kurtarıldı
Çaldığı Televizyonu Evinde İzlerken Yakalanan Hırsız: Çalıyorsam Sana ne?
Kırmızı Işıkta Geçip Can Almıştı, Iraklı Sanık İlk Duruşmada Serbest Bırakıldı
Kestiği Ağaç, 3 Çocuk Babasının Sonu Oldu