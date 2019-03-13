Son Dakika Haberleri: Haliç'te Yelkenli Alabora Oldu, Yat Kulübü Öğrenciler Kurtarıldı

Haliç'te Yelkenli Alabora Oldu, Yat Kulübü Öğrenciler Kurtarıldı

2 saat önce

Haliç'te yat kulübü öğrencilerinin kullandığı yelkenli alabora oldu.

Haliç'te Yelkenli Alabora Oldu, Yat Kulübü Öğrenciler Kurtarıldı, System.String[]
Haliç'te yat kulübü öğrencilerinin kullandığı yelkenli alabora oldu. Yelkenlide bulunan iki öğrenci kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre olay Haliç'te öğle saatlerinde meydana geldi. Yat kulübü öğrencilerinin eğitim için kullandığı yelkenli, denizde alabora oldu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Deniz polisi olay yerine gelerek yelkenlide bulunan iki öğrenciyi kurtardı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:26 Kaynak: İHA

Haliç, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Haliç'te Alabora Olan Yelkenli Tekne Battı: 2 Kişi Kurtarıldı Çaldığı Televizyonu Evinde İzlerken Yakalanan Hırsız: Çalıyorsam Sana ne?

Kırmızı Işıkta Geçip Can Almıştı, Iraklı Sanık İlk Duruşmada Serbest Bırakıldı Kestiği Ağaç, 3 Çocuk Babasının Sonu Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 16:26:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Haliç'te Yelkenli Alabora Oldu, Yat Kulübü Öğrenciler Kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]