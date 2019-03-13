Haliç'te Yelkenli Battı (4) (Aktüel)
55 dakika önce
HALİÇ'te yelkenli bir tekne henüz bilinmeyen bir nedenle battı.
HALİÇ'te yelkenli bir tekne henüz bilinmeyen bir nedenle battı. Teknede bulunan 2 kişiyi kısa sürede olay yerine gelen deniz polisi kurtardı. Kurtarılan 2 kişi deniz polisinin botunda bekliyor. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:33 Kaynak: DHA
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