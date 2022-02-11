Üye Girişi
Haliç'teki çöp tabakası temizleniyor - Son Dakika

Haliç'teki çöp tabakası temizleniyor

11.02.2022 13:16
Haliç'teki çöp tabakası temizleniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Haliç'in mevsimsel yağışlar ve eriyen kar suları nedeniyle renginin değiştiğini ve denizde çöp tabakası oluştuğunu, periyodik temizlik ve dip çamuru çıkarma çalışmalarının sürdürüldüğünü bildirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Haliç'in mevsimsel yağışlar ve eriyen kar suları nedeniyle renginin değiştiğini ve denizde çöp tabakası oluştuğunu, periyodik temizlik ve dip çamuru çıkarma çalışmalarının sürdürüldüğünü bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Haliç'te meydana gelen renk değişikliği ile ilgili çalışmaların sürdüğü belirtildi. İSKİ ve Deniz Hizmetleri Müdürlüğünün yürüttüğü incelemeler sonucu, Haliç'teki renk değişimine mevsimsel yağışlar ve eriyen kar sularının sebep olduğunun ifade edildiği açıklamada, "Periyodik temizlik ve dip çamuru çıkarma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Son haftalarda artan yağışların barajları doldurmasının yanı sıra Haliç'e de etkileri oldu. Haliç'in suyunun rengi değişti, çamurlu bir görünüm aldı. Konuyla ilgili yoğun çalışmalara başlayan İSKİ ve Deniz Hizmetleri Müdürlüğünün verdiği bilgilere göre sorunun kaynağı mevsimsel yağışlar." ifadelerine yer verildi.

İBB'nin düzenli olarak Haliç Havzası'nda akan dereler ve yağmur suyu hatlarının bakım, onarım, kontrol ve temizliğini yaptığından bahsedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İSKİ ve Deniz Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinde, şiddetli yağışlar sonucu yeşil alanlardan gelen yaprak ve dal parçalarının, dereler ve yağmur suyu kanallarıyla denize akması sonucu deniz yüzeyinde büyük bir çöp tabakası görüntüsünün oluştuğu belirlendi. Haliç'te konumlandırılan Deniz Yüzeyi Temizlik Tekneleri (DYT) ve Mobil Kıyı Temizlik Ekipleri düzenli olarak Alibeyköy ve Kağıthane derelerinden yağışlar ile gelen yoğun yüzer atıkları topluyor."

Öte yandan Belediyenin 2021 yılında Haliç'te yapılan dip tarama çalışmaları neticesinde 64 bin 967 metreküp çamur çıkarıldığı aktarıldı.

YORUMLAR
500

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Haliç, İSKİ, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haliç'teki çöp tabakası temizleniyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:09 Son Dakika: Ünlü psikiyatrist Haydar Dümen yaşamını yitirdi!
12:57 Babasının yolunda! Cristiano Ronaldo Junior, dev takımda forma giyecek
12:52 Sosyal medyada "kocam" yorumu geldi! Dilan Çiçek Deniz evlilik tarihini açıkladı
12:48 Danıştay'tan eczanelere tabela kararı! 'E' logosu için ayrı vergi alınacak
12:32 Zirve yarışında hakem belli oldu! Trabzonspor - Konyaspor maçını Mete Kalkavan yönetecek
12:26 Bakan Soylu baskınların gündüz yapılması talimatını vermişti! Adreslere dün öğle saatlerinde operasyon düzenlendi
12:19 Ayşenur Arslan hakkında AK Parti, MHP ve BBP Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik sözleri sebebiyle suç duyurusunda bulundu
12:11 Bahçeşehir Koleji öğretmenleri maaşlarının iyileştirilmesi için imza kampanyası başlattılar
11:52 Şarkıcı Hera Aslan, sevgilisinin adını dövme yaptırdı
11:43 Rahipler askerlerden silah eğitimi aldı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 13:25:29. #1.11#
SON DAKİKA: Haliç'teki çöp tabakası temizleniyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement