HALİÇ'TEKİ HAÇ ÇIKARMA TÖRENİNDE SUYA ATLAYAN BİR KİŞİ FENALAŞTI (1) - Son Dakika

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HALİÇ'TEKİ HAÇ ÇIKARMA TÖRENİNDE SUYA ATLAYAN BİR KİŞİ FENALAŞTI (1)
6 saat önce
HZ. İsa'nın doğumunun ve vaftiz edilişinin yıldönümü nedeniyle Haliç'teki haç çıkarma töreni sırasında suya atlayan vatandaşlardan biri fenalaştı.
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:20 Kaynak: DHA
HZ. İsa'nın doğumunun ve vaftiz edilişinin yıldönümü nedeniyle Haliç'teki haç çıkarma töreni sırasında suya atlayan vatandaşlardan biri fenalaştı. Deniz polisi ve dalgıçların tarafından kurtarılarak kıyıya çıkarılan kişiye kalp masajı yapıldı. Vatandaş ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Görüntü dökümü:
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-Suyun içinde fenalaşan kişi
-Kurtarılması
-Kıyıya çıkarılması
-Genel ve detaylar
- İstanbul
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