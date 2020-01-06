HALİÇ'TEKİ HAÇ ÇIKARMA TÖRENİNDE SUYA ATLAYAN BİR KİŞİ FENALAŞTI (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel HALİÇ'TEKİ HAÇ ÇIKARMA TÖRENİNDE SUYA ATLAYAN BİR KİŞİ FENALAŞTI (1) - Son Dakika

HALİÇ'TEKİ HAÇ ÇIKARMA TÖRENİNDE SUYA ATLAYAN BİR KİŞİ FENALAŞTI (1)

6 saat önce

HZ. İsa'nın doğumunun ve vaftiz edilişinin yıldönümü nedeniyle Haliç'teki haç çıkarma töreni sırasında suya atlayan vatandaşlardan biri fenalaştı.

HALİÇ'TEKİ HAÇ ÇIKARMA TÖRENİNDE SUYA ATLAYAN BİR KİŞİ FENALAŞTI (1), System.String[]

HZ. İsa'nın doğumunun ve vaftiz edilişinin yıldönümü nedeniyle Haliç'teki haç çıkarma töreni sırasında suya atlayan vatandaşlardan biri fenalaştı. Deniz polisi ve dalgıçların tarafından kurtarılarak kıyıya çıkarılan kişiye kalp masajı yapıldı. Vatandaş ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Görüntü dökümü:

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-Suyun içinde fenalaşan kişi

-Kurtarılması

-Kıyıya çıkarılması

-Genel ve detaylar


- İstanbul
Haliç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:20 Kaynak: DHA
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