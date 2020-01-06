Haliç'teki haç çıkarma töreninde suya atlayan bir kişi fenalaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Haliç'teki haç çıkarma töreninde suya atlayan bir kişi fenalaştı - Son Dakika

Haliç'teki haç çıkarma töreninde suya atlayan bir kişi fenalaştı

6 saat önce

HZ. İsa'nın doğumunun ve vaftiz edilişinin yıldönümü nedeniyle Haliç'teki haç çıkarma töreni sırasında suya atlayan vatandaşlardan biri fenalaştı.

HZ. İsa'nın doğumunun ve vaftiz edilişinin yıldönümü nedeniyle Haliç'teki haç çıkarma töreni sırasında suya atlayan vatandaşlardan biri fenalaştı. Deniz polisi ve dalgıçların tarafından kurtarılarak kıyıya çıkarılan kişiye kalp masajı yapıldı. Vatandaş ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Haliç'teki haç çıkarma töreninde suya atlayan bir kişi fenalaştı

Haliç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:29 Kaynak: DHA
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