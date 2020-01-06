Son Dakika › Güncel › Haliç'teki haç çıkarma töreninde suya atlayan bir kişi fenalaştı - Son Dakika
Haliç'teki haç çıkarma töreninde suya atlayan bir kişi fenalaştı
6 saat önce
HZ. İsa'nın doğumunun ve vaftiz edilişinin yıldönümü nedeniyle Haliç'teki haç çıkarma töreni sırasında suya atlayan vatandaşlardan biri fenalaştı.
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:29 Kaynak: DHA
HZ. İsa'nın doğumunun ve vaftiz edilişinin yıldönümü nedeniyle Haliç'teki haç çıkarma töreni sırasında suya atlayan vatandaşlardan biri fenalaştı. Deniz polisi ve dalgıçların tarafından kurtarılarak kıyıya çıkarılan kişiye kalp masajı yapıldı. Vatandaş ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika Sinem Kobal, yeni yılın ilk paylaşımını yaptı! Instagram'ı fena salladı 15 yıllık sır çözüldü! İlaçla uyutulup, iple boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı Bir aylık bebek 3 yaşındaki ağabeyinin kucağından yere düşüp hastanelik oldu Son dakika: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: Kanal İstanbul Montrö ile çelişmiyor