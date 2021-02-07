Haliç'teki olta balıkçıları: Balıklar yasağa uydu, biz uymadık - Son Dakika
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Haliç'teki olta balıkçıları: Balıklar yasağa uydu, biz uymadık

Haliç'teki olta balıkçıları: Balıklar yasağa uydu, biz uymadık

07.02.2021 14:35

HAFTASONU uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 2. gününde güneşli havayı fırsat bilen balık tutkunları sahillere akın etti.

HAFTASONU uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 2. gününde güneşli havayı fırsat bilen balık tutkunları sahillere akın etti. Kısıtlamaya rağmen oltasını denize sallayan bir vatandaş, "Bugün balık yok. Onlar bile yasağa uydu, biz uyamadık" dedi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, soluğu sahillerde aldı. Galata Köprüsü ve Sarayburnu Sahili kısıtlamaya rağmen balık tutmak isteyen olta balıkçılarına ev sahipliği yaptı. Kimisi eşiyle, kimisi de çocuklarıyla balık tuttu.

"BALIKLAR UYDU, BİZ UYAMADIK"

Sabahın erken saatlerinde Sarayburnu Sahili'ne balık tutmaya gelen bir vatandaş, "Bugün balık zayıf. Neden öyle oldu anlamadım. Sepet boş birer ikişer anca vardır. Balıklar uydu galiba yasağa. Biz ne yapalım arada kaçamak yapıyoruz. Cezalar korkutuyor valla ama yapacak bir şey yok. Hafta içi iş, hafta sonu ev çok bunaldık" dedi. Eşiyle balık tutmaya gelen Derya Soyal ise, "Biraz can sıkıntısı diyelim. Eşim gelecekti duramadım ben de geldim. Yasağa rağmen buradayız, ama malum biz de evde bunalıyoruz. Bu dönemlerde daha da zor oluyor. Bir saatte olsa deniyoruz ne yapalım" diye konuştu. Bir başka vatandaş ise, "Boş verin yasakları uysak ne olur uymasak ne olur. Evde bunaldık artık" dedi.

(Fotoğraf)


Kaynak: DHA
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Galata Köprüsü, Koronavirüs, Sarayburnu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Haliç'teki olta balıkçıları: Balıklar yasağa uydu, biz uymadık - Son Dakika


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