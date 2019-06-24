HALİÇ'TEN CESET ÇIKTI
13 dakika önce
Unkapanı Köprüsü'nden denize atlayan kişinin cesedi bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:37 Kaynak: DHA
Unkapanı Köprüsü'nden denize atlayan kişinin cesedi bulundu. Haliç
'te deniz yüzeyinde cesedi fark ederek polise haber verdi. Olay yerine gelen deniz polisi, cesedi Unkapanı Atatürk Köprüsü ayaklarına çıkardı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada denizden çıkarılan cesedin bu sabaha karşı köprüden atlayan kişiye ait olduğu tespit edildi. Üstünden kimlik çıkmayan ceset, Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı.
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