Son Dakika Haberleri: Haliç'ten Erkek Cesedi Bulundu

Haliç'ten Erkek Cesedi Bulundu

23 dakika önce

HALİÇ'te denizde hareketsiz duran bir kişiyi deniz polisi kıyıya çıkarttı.

Haliç'ten Erkek Cesedi Bulundu, System.String[]
HALİÇ'te denizde hareketsiz duran bir kişiyi deniz polisi kıyıya çıkarttı. Sağlık ekipleri kıyıya çıkartılan kişinin öldüğü belirlendi.

Galata Köprüsü'nde balık tutan vatandaşlar sabah 06.00 sıralarında deniz yüzeyinde hareketsiz bir kişi olduğunu gördü. Vatandaşlar hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen deniz polisi deniz yüzeyinde hareketsiz şekilde duran kişiyi çıkartıp bota alarak Karaköy- Üsküdar iskelesine yanaştı. Sağlık ekipleri yapılan incelemede kıyıya çıkartılan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan ve bir erkeğe ait olduğu öğrenilen ceset, ambulansla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 09:33 Kaynak: DHA

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