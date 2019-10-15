Son Dakika Haberleri: Haliç'ten kadın cesedi çıktı
Son Dakika Güncel Haliç'ten kadın cesedi çıktı

Haliç'ten kadın cesedi çıktı

1 saat önce

Haliç'te deniz üstünde kadın cesedi bulundu.

Haliç'ten kadın cesedi çıktı, System.String[]

Haliç'te deniz üstünde kadın cesedi bulundu. Karaya çıkarılan ceset yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Haliç Metro Köprüsü yakınlarında sabah saatlerinde deniz üstünde hareketsiz duran bir kişiyi gören güvenlik görevlileri durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen deniz polisleri denizdeki kişiyi tekneye alarak karaya çıkardı. Kadın olduğu öğrenilen kişinin sağlık ekipleri hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden kadının üzerinden kimlik çıkmadı. Ceset, yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Kıyıya çıkartılan ceset

-Deniz polisinden görüntü

-Çevrede toplanan vatandaşlar

-Sağlık ve polis  ekipleri

-Sağlık ekiplerinin cesedi incelemesi

-Genel ve detaylar


Adli Tıp Kurumu, Haliç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:46 Kaynak: DHA
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