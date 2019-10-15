Haliç'ten kadın cesedi çıktı
1 saat önce
Haliç'te deniz üstünde kadın cesedi bulundu.
Haliç Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:56 Kaynak: DHA
'te deniz üstünde kadın cesedi bulundu. Karaya çıkarılan ceset yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu
morguna götürüldü.
Haliç Metro Köprüsü yakınlarında sabah saatlerinde deniz üstünde hareketsiz duran bir kişiyi gören güvenlik görevlileri durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen deniz polisleri denizdeki kişiyi tekneye alarak karaya çıkardı. Kadın olduğu öğrenilen kişinin sağlık ekipleri hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden kadının üzerinden kimlik çıkmadı. Ceset, yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
- İstanbul
Yerde bulduğu içinde 76 bin TL bulunan paketi 'Sahibi bulunsun' diyerek dükkana teslim etti Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bin kilometrekarelik alanı terörden kurtardık Suudi bandosu Rus marşını çalamaması Putin'i rahatsız etti Amerika ile Türkiye'nin operasyon farkı! Amerika yakıp yıkıyor, Türkiye şehre zarar vermiyor