Son dakika! Haliç Tersanesi'nde yangın paniği - Son Dakika

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- Haliç Tersanesi'nde yangın paniği

İSTANBUL - Haliç Tersanesi'nde bakımı yapılan bir vapurda yangın çıktı. Yangın kısa sürede itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre Haliç Tersanesi'nde bakımı yapılan bir vapurun makine dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

(DCC-MH-ÖFA