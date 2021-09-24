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Haliç Tersanesi'nde yapılan 8 deniz taksi suya indirildi - Son Dakika

Haliç Tersanesi'nde yapılan 8 deniz taksi suya indirildi

24.09.2021 14:48
Haliç Tersanesi'nde yapılan 8 deniz taksi suya indirildi, System.String[]

Beyoğlu'ndaki Haliç Tersanesi'nde yapılan 8 deniz taksi törenle suya indirildi.

Beyoğlu'ndaki Haliç Tersanesi'nde yapılan 8 deniz taksi törenle suya indirildi.

Tersanede gerçekleşen törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, törenin 24 Eylül Dünya Denizcilik Günü'nde yapıldığını söyledi.

İstanbul'un manzarasının muhteşem olduğuna dikkati çeken İmamoğlu, bütün dünyanın kente hayran olduğunu dile getirdi.

Kentteki ulaşım konusuna değinen İmamoğlu, "Denizin payını en üst seviyeye taşımalıyız. Bu konuda iyi durumda mıyız? Ne yazık ki iyi durumda değiliz. Özellikle insan taşınması, yolcu taşınması hususunda iyi durumda değiliz." dedi.

Deniz taksi projesine 2021 yılının ocak ayında aldıkları kararla başladıklarını ifade eden İmamoğlu, 8 taksinin ekim ayında hizmete gireceğini, taksimetre modeli ile sabit bir açılış ücreti olacağını, belirli bir mil aşıldıktan sonra mil başına ücret ekleneceğini belirtti.

Taksilerin 10 yolcu kapasiteli olacağını ve 98 iskeleden çağrılabileceği bilgisini paylaşan İmamoğlu, taksi dolmuş gibi de kullanılabileceğini, yüksek hıza çıkabilme ve baştan yanaşma gibi özellikleri olduğunu da söyledi.

Haliç Tersanesi'nde yapılan 8 deniz taksi suya indirildi
Haliç Tersanesi'nde yapılan 8 deniz taksi suya indirildi
Haliç Tersanesi'nde yapılan 8 deniz taksi suya indirildi

İstanbul, Beyoğlu, Haliç, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haliç Tersanesi'nde yapılan 8 deniz taksi suya indirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Haliç Tersanesi'nde yapılan 8 deniz taksi suya indirildi - Son Dakika
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