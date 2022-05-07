Haliç Tersanesi'nin çatısında yangın - Son Dakika

HALİÇ Tersanesi'nin çatısında yalıtım çalışması sırasında yangın çıktı. İtfaiyenin söndürdüğü yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatıda hasar oluştu.

Beyoğlu Kasımpaşa'da bulunan Haliç Tersanesi'nin çatısında saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Tersanenin çatısındaki yalıtım çalışmaları sırasında, yalıtım malzemelerinin tutuşmasıyla başlayan yangın çatıya sıçradı. İşçiler durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Bazı işçiler ise alevlere müdahale etmeye çalıştı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yarım saat süren müdahale ile yangını söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olamazken tersanenin çatısında hasar oluştu.