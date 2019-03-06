Son Dakika Haberleri: Haliç Üniversitesi Konservatuarı Halk Müziği Korosu Konser Verdi

Haliç Üniversitesi Konservatuarı Halk Müziği Korosu Konser Verdi

56 dakika önce

HALİÇ Üniversitesi Konservatuarı tarafından, Öğretim Görevlisi ve Şef Mehmet Erenler yönetiminde Türk Halk Müziği Korosu Konseri gerçekleştirdi.

Haliç Üniversitesi Konservatuarı Halk Müziği Korosu Konser Verdi, System.String[]
HALİÇ Üniversitesi Konservatuarı tarafından, Öğretim Görevlisi ve Şef Mehmet Erenler yönetiminde Türk Halk Müziği Korosu Konseri gerçekleştirdi.

 

Ali Emiri Kültür Merkezi'nde dün akşam Öğretim Görevlisi ve Şef Mehmet Erenler yönetiminde Türk Halk Müziği Korosu Konseri düzenlendi. Haliç Üniversitesi Konservatuarı tarafından halka açık olarak gerçekleştirilen konsere yoğun ilgi oldu.

 

Uzun yıllar TRT Radyosu'na hizmet vermiş olan Şef Mehmet Erenler, sahneye çıktığında dakikalarca alkışlandı. 50 kişilik bir orkestranın sahne aldığı konser yaklaşık 1 saat sürdü ve 22 eser seslendirildi.

 

KOROYA GÖNÜLLÜ OLARAK KATILDILAR

 

Yaklaşık 10 yıldır Haliç Üniversitesi'nde ders verdiğini ifade eden Öğr. Gör. Mehmet Erenler, "Zaman içerisinde birçok öğrenci yetiştiriyoruz, bağlama, repertuar ve solistlik alanında birçok çalışma yapıyoruz. Bugün de o öğrencilerimizle güzel bir konser vermeye çalışacağız. Hazırlık süreci 1-2 ay kadar sürdü" dedi.

 

Öğrencilerin koroya gönüllü olarak katıldığını da sözlerine ekleyen Erenler, "Bizde zorlama yok. Biz onları teşvik ediyoruz, yönlendiriyoruz. Bütün gençlerimizin başarılarının devamını diliyorum. Ülkemizi kültürel yönden ne kadar fazla temsil edebilirsek o kadar mutluluk duyacağım" diye konuştu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:50 Kaynak: DHA

Şef, Erenler, Haliç Üniversitesi, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gençlerden Örnek Davranış! Çıplak Ayaklı Vatandaşı Bulup Bot Hediye Ettiler 24 Haziran'ı Bilen Şirket, 5 Kritik Büyükşehir İçin Yaptığı Anketi Paylaştı

Erdoğan: Mart Ayında Çiftçilere 3,7 Milyar Lira Destek Ödemesi Yapacağız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 13:46:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Haliç Üniversitesi Konservatuarı Halk Müziği Korosu Konser Verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]