Haliç Üniversitesi'nden Erol Mütercimler hakkında soruşturma - Son Dakika

HALİÇ Üniversitesi'nce öğretim üyesi Erol Mütercimler hakkında imam- hatip camiasına yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Naci Topsakal ve Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu ile görüştü. Görüşme sonucu Haliç Üniversitesi yönetiminin, öğretim üyesi Erol Mütercimler hakkında imam-hatip camiasına yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlattığı öğrenildi.