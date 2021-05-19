HALİÇ ÜZERİNDE KURULAN PLATFORMDA 19 MAYIS KUTLAMASI - Son Dakika

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında, Haliç üzerinde konumlandırılan platform, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından tenis kortu olarak düzenledi. Haliç, İstanbul Boğazı ve tarihi yarımadayı kapsayan panoramik manzara eşliğinde, milli oyuncuların katılımıyla bayrama özel gösteri maçları düzenlendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında İBB tarafından Haliç'te konumlandırılan platform üzerinde etkinlik düzenlendi. Etkinlikte platformda kurulan kortta milli sporcular tenis maçı yaptı. Etkinliğe İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu eşi ile birlikte katıldı. İmamoğlu çifti de gösteri maçında tenis oynadı. Programın sonunda katılımcılar marşlar söyleyip, Türk bayrağı salladı.