Halıcı cinayetinde 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Halıcı cinayetinde 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Halıcı cinayetinde 2 kişi tutuklandı

6 saat önce

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, halıcı Coşkun Küçük'ü (26), dükkanına silahlı saldırı düzenleyerek öldürdükleri gerekçesiyle gözaltına alınan K.Y. ve Y.Y. tutuklandı.

Halıcı cinayetinde 2 kişi tutuklandı, System.String[]
İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, halıcı Coşkun Küçük'ü (26), dükkanına silahlı saldırı düzenleyerek öldürdükleri gerekçesiyle gözaltına alınan K.Y. ve Y.Y. tutuklandı. Silahı ateşlediği belirlenen K.Y.'nin, Küçük ile kavgalı olduğu öğrenildi.

Olay, 15 Mart günü saat 14.30 sıralarında, Gümüşpala Mahallesi 7020 Sokak'ta meydana geldi. Coşkun Küçük'ün halı yıkama dükkanına otomobille gelen 4 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Mermilerin isabet ettiği Küçük, kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yakındaki özel hastaneye kaldırılan Küçük, kurtarılamadı.

OLAYDAN SONRA İLETİŞİME GEÇMEMİŞLER

Polis, saldırganları kimliklerini belirleyerek yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Eşkalleri tespit edilen saldırganların K.Y., Y.Y., E.T. ve M.G. olduğu belirlendi. Yakalanmamak için saldırıdan sonra farklı yerlere kaçıp, saklandıkları ve birbirleriyle iletişim kurmadıkları ortaya çıkan şüpheliler, düzenlenen eş zamanlı baskınla gözaltına alındı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Saldırıda, silahı ateşlediği ve Küçük ile husumetli olduğu ortaya çıkan K.Y., sorgusunda suçunu itiraf etti. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.Y. ve Y.Y. tutuklandı, M.G. ve E.T. adli kontrolle serbest bırakıldı. Mahkemenin, M.G.'ye elektronik kelepçe takılmasına karar verdiği öğrenildi.


- İzmir
Bayraklı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:28 Kaynak: DHA

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