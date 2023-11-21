Halıcı Nurhan Ör\'ün Yengesi Acıyı Paylaştı

KOCAELİ'de hesabındaki parayı ele geçirmek isteyen şüpheliler tarafından öldürülüp, cesedi asitle eritilerek yok edilen tanınmış halıcı Nurhan Ör'ün (55) yengesi Çiğdem Bayraktar Ör, sosyal medya hesabından yaşadıkları acıyı paylaştı. Ör, "Bir parça kefeni ondan, mezar taşını çocuklarından, bizden esirgediler. Oysa evini vermişti o aşağılık mahluka, işsiz diye oda vermişti. İş yerinde yardım ediyordu, doğal gazını ödüyordu, öğlenleri balık yediriyordu elleriyle caniye ve daha fazlası için Nurhan Ağabeyimi en acımasız, en hunharca biçimde katlettiler. İnsan çocukluk arkadaşına güvenemeyecekse bitmişiz biz" dedi.

Körfez ilçesine bağlı Hereke Agah Ateş Mahallesi'nde halı fabrikası bulunan ve kentin tanınmış iş insanlarından olan Nurhan Ör, 7 Kasım günü eve gitmeyip, telefonuna da cevap vermeyince ailesi kayıp ihbarında bulundu. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler 9 Kasım'da boş arazide Nurhan Ör'ün otomobilini buldu. Otomobilde Ör'e ait kan izlerine rastlandı. Ekipler, Nurhan Ör ile arkadaşı I.E. (55) arasında ticari ilişki bulunduğunu tespit etti. Araştırmayı derinleştiren polis, I.E. ve onunla birlikte hareket ettikleri tespit edilen A.T. (56), C.A. (56), B.T. (29), N.T. (61), E.D. (33) ve F.G.'yi (36) gözaltına aldı. Şüphelilerden biri sorguda, Ör'ü öldürdüklerini itiraf etti.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Nurhan Ör'ün kaybolduğu tarihlerde 7 şüphelinin hareketlerini mercek altına alan ekipler, yaklaşık bin saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. I.E.'nin iş insanı Nurhan Ör'ü görüşmek için oto galeriye davet ettiği, burada hesabındaki parayı ele geçirmek isteyen şüphelilerin onu feci şekilde dövdükten sonra ağır yaralı halde halıya sararak, lüks otomobilin bagajına koyup, Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki bir çiftlik evine götürdükleri saptandı. İş insanının, otomobilin bagajında çiftlik evine getirildiği sırada hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duran ekipler, cesede ise ulaşamadı. Polis, şüphelilerin asitle cesedi yok ettiğini tespit etti. Şüphelilerin asit, tulum ve temizlik malzemeleri gibi malzemeleri önceden satın aldığı ve çiftlik evinde hazırlandığı saptandı. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden I.E., A.T., C.A., B.T., E.D. ve F.G. tutuklanırken N.T. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Asitle eritildiği için cesedi bulunamayan Nurhan Ör için 15 Kasım'da Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Hereke Sümer Merkez Cami'de gıyabi cenaze namazı kılındı. Cenazede Nurhan Ör'ün eşi Başak ile çocukları, Ör'ün ağabeyleri Serhan ve Erhan'ın yanı sıra yakınları ve sevenleri katıldı.

'İLK BEBEĞİMİN MÜJDESİNİ ONUN KULAĞINA FISILDADIM'

Nurhan Ör'ün aynı zamanda ortağı olan kardeşi Erhan Ör'ün eşi Çiğdem Bayraktar Ör, sosyal medya hesabından yaşadıkları üzüntüyü anlattı. Nurhan Ör'ün gülen fotoğrafıyla yaptığı paylaşımında Ör, "Böyle güzel bakan, böyle içten gülümseyen bu harika adam benim ağabeyimdi. Katlettiler onu. Benim canım kayınbiraderimi. Onu öyle çok severdim ki. İlk bebeğimin müjdesini onun kulağına fısıldadım. Hatırladığım en güzel günlerin büyük ortağıydı. Akşam masada kaç kadın oturuyorsa o kadar gül getirirdi yemeğe yanında. Gülünce kocaman gülerdi. Herkesin çok sevdiği, herkesin kardeşi bildiği Nurhan Ör. Katlettiler onu. Hem de çocukluk arkadaşları. Çocukluk anılarından çıkıp gelen, yıllardır görmediği aşağılıklar altı ay içinde hayatına girmeyi başarmış, güzel kalpli Nurhan'ımızı insan olduklarına inandırmışlardı. Oysa değillerdi" ifadelerini kullandı.

'İNSAN ÇOCUKLUK ARKADAŞINA GÜVENEMEYECEKSE BİTMİŞİZ BİZ'

En ağır cezaların bile yüreklerini serinletmeye yetmeyeceğini söyleyen Çiğdem Bayraktar Ör, "Korkunç bir planla yok ettiler onu. Bir parça kefeni ondan, mezar taşını çocuklarından, bizden esirgediler. Oysa evini vermişti o aşağılık mahluka, işsiz diye oda vermişti. İş yerinde yardım ediyordu, doğal gazını ödüyordu, öğlenleri balık yediriyordu elleriyle caniye ve daha fazlası için Nurhan Ağabeyimi en acımasız, en hunharca biçimde katlettiler. İnsan çocukluk arkadaşına güvenemeyecekse bitmişiz biz. Nitekim, bittik biz. En ağır cezalar bile yetmeyecek yüreğimizi serinletmeye. Bizim acımızla canı yanan herkesin duasını üzerimizde hissetsek de. Hukuk ve adalet tek tesellimiz olacak Nurhan'ımızı geri getiremeyecekse de" ifadelerine yer verdi.