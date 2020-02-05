Halıcılar 2020'ye rekorla başladı

Türk halıcılar, 2020 yılının ilk ayına rekor bir rakamla başlayarak 221 milyon 658 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

2020 yılında 3 milyar dolarlık ihracat hedefleyen halıcılar, ocak ayında elde edilen rakamla geleceğe daha umutlu bakıyor. Yeni bir rekora imza atan halıcılar, ocak ayında 221 milyon 658 bin dolarlık halı satışı gerçekleştirdi. Böylelikle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artış kaydeden sanayiciler, 180 ülkeye de mal satıyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halıcılık sektörünün her geçen gün yeni başarılara imza attığını söyledi. Önceki yıla oranla yüzde 11,9'luk artışla 2019 yılında 2 milyar 535 milyon dolarlık dış satım yaparak rekora imza atan halı sektörünün 2020 yılının ilk ayında da yeni bir rekora imza attığını ifade eden Kaplan, çok çalışarak sektörü daha iyi noktalara getirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

2020 yılında 3 milyar dolar civarında ihracat yapmayı hedeflediklerini aktaran Kaplan, şöyle konuştu:

"2020 yılında bu hedefi belirlerken çok zorlanacağımızı biliyorduk. Çünkü bu hedef zorlu bir yolculuktu. Ancak ocak ayı verileri hepimizin yüreğine su serpti. Çünkü 2020 yılının ilk ayında kendi rekorumuzu egale ederek bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 21 artışla 221 milyon 658 bin dolar halı ihracatı gerçekleştirdik. Ocak ayı ihracat rakamları, hedefe ulaşabilmemiz için önemli bir adım oldu. Ocak ayları incelendiğinde şimdiye kadar en fazla ihracat geçen yıl Ocak ayında gerçekleşmişti. O da 182 milyon 746 bin dolardı."

Gelinen sürecin kendilerini hiçbir zaman rehavete sokmayacağını dile getiren Kaplan, "Şu anda Türk halıcılar, dünya çapında ün yapmış, sektörün lideri konumunda. O yüzden bizim herkesten daha çok çalışmamız gerekiyor. Dünya pazarlarında daha etkin rol olmamız lazım. Bu da her zamankinden daha çok çalışmak ve kafa yormaktan geçiyor. O yüzden bizim en önemli kozumuz, üretici ve ihracatçılarımız arasındaki dijital dönüşüm olacak. Hızla dijital dönüşümümüzü gerçekleştirerek yolumuza devam edeceğiz." dedi.