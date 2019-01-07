Halıcılar gelecek stratejilerini belirliyor
45 dakika önce
GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, "Sektörde dışa bağımlılığı azaltmak için Millileşme Komisyonu kurduk. Ham madde, makine, yedek parça ve yazılım konusunda dışa bağımlılığı azaltmak için Gaziantep Üniversitesi ile iş birliği halinde çalışıyoruz" dedi.
GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan
, "Sektörde dışa bağımlılığı azaltmak için Millileşme Komisyonu kurduk. Ham madde, makine, yedek parça ve yazılım konusunda dışa bağımlılığı azaltmak için Gaziantep Üniversitesi
ile iş birliği halinde çalışıyoruz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:40
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