Son Dakika Haberleri: Halıcılar gelecek stratejilerini belirliyor

Halıcılar gelecek stratejilerini belirliyor

45 dakika önce

GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, "Sektörde dışa bağımlılığı azaltmak için Millileşme Komisyonu kurduk. Ham madde, makine, yedek parça ve yazılım konusunda dışa bağımlılığı azaltmak için Gaziantep Üniversitesi ile iş birliği halinde çalışıyoruz" dedi.

Halıcılar gelecek stratejilerini belirliyor, System.String[]
GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, "Sektörde dışa bağımlılığı azaltmak için Millileşme Komisyonu kurduk. Ham madde, makine, yedek parça ve yazılım konusunda dışa bağımlılığı azaltmak için Gaziantep Üniversitesi ile iş birliği halinde çalışıyoruz" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:40 

Gaziantep Üniversitesi, Ahmet Kaplan, Ekonomi
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