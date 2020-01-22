Halıcılar hedef büyüttü

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, 2019 yılını 2,5 milyar dolarlık ihracat bandının üzerinde kapatan Türk halıcıların 2020'de 3 milyar dolar seviyesine ulaşmayı hedeflediğini bildirdi.

Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halı sektörünün Türkiye için en önemli sektörler arasında yer aldığını dile getirdi.

Bu alanda dünyanın en büyük üretici ülkeleri arasında Türkiye'nin ilk sıralarda bulunduğunu ifade eden Kaplan, şöyle konuştu:

"2019 yılında halı sektörümüz gerçekleştirdiği 2 milyar 535 milyon 219 bin dolarlık ihracatla ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlamıştır. Elbette bundan sonra daha çok çalışmak, üretimimizi hak ettiği değerlerle dünya pazarlarına sunmak zorundayız. Türkiye'nin makine halısı üretimindeki tek rakibi kendisidir. Firmalarımızın kendi arasındaki rekabeti bir kenara bırakarak belirlenecek ortak fiyat politikalarıyla dünya pazarlarında daha güçlü olacaklarına inanıyoruz."

"Daha etkin rol almak için çalışacağız"

Geçen yıl tüm ihracatçıların yoğun bir tempoyla çalıştığına dikkati çeken Kaplan, "Bundan sonra yenilikçi ürünlerle yeni pazarlarda daha etkin rol almak için çalışacağız." diye konuştu.

Türkiye genelinden 2019'da toplam 181 ülkeye halı ihracatı gerçekleştirildiğinin altını çizen Kaplan, şunları kaydetti:

"Biz halıcılar, dünyanın dört bir yanını gezip ülkemize döviz girdisi sağlıyoruz. 2020 yılı için farklı hedeflerimiz var. Bunları gerçekleştirdiğimizde İnşallah bu yıl sonunda ihracatımız 3 milyar dolar bandını bulacak. Bu hedef doğrultusunda üretici ve ihracatçı arkadaşlarımızla bir araya gelerek çalışmalar yapıyoruz."