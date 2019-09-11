Halıcılar İngiltere yolcusu

İngiltere'nin Harrogate kentinde 15-17 Eylül 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan "The Flooring Show 2019" fuarına Güneydoğulu halıcılar da katılıyor. TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan İngiltere'nin halı sektörü için önemli bir Pazar olduğunu ifade ederek "İngiltere'ye 2018 yılında 45 milyon 284 bin dolarlık ihracatla en fazla yapılan 6. Ülkedir. Ocak-Ağustos döneminde ise 37 milyon 753 bin dolarlık ihracatla İngiltere'de ki pazar payımızı arttırmaya çalışıyoruz" dedi.



Dünya halı sektörünün en önemli fuarları arasında yer alan ve 15-17 Eylül 2019 tarihleri arasında İngiltere'nin Harrogate kentinde düzenlenecek olan "The Flooring Show 2019" fuarına Güneydoğulu halıcılar da katılıyor. TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Başkan'ın kafile başkanlığı yapacağı heyet fuarla ilgili hazırlıklarını tamamladı.



2018 yılında en fazla ihracat yapılan altıncı ülke konumundaki İngiltere'nin halı sektörü için büyük önem taşıdığını ifade eden TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, "Dünyanın en büyük halı üretici olan ülkemizin sürdürülebilir üretim ve ihracatı için yoğun bir tanıtım programı takip ediyoruz. GAHİB üyesi firmalarımızın temsilcilerinden oluşan bir heyetle İngiltere'nin Harrogate kentinde düzenlenecek olan "The Flooring Show 2019" fuarına katılacağız. Fuar'da GAHİB adına sir stand açılacak olup burada tanıtım faaliyetlerimizi gerçekleştirirken dünyanın birçok ülkesinden gelecek olan alım heyetleriyle de görüşmeler yapacağız. İngiltere bizim için önemli bir Pazar. Türkiye'nin ve Gaziantep'in en fazla halı ihracatı gerçekleştirdiği altıncı ülke konumunda. Hedefimiz mevcut pazarımızı koruyarak buradaki Pazar payımızı arttırmaktır. İngiltere'ye 2018 yılında 45 milyon 284 bin dolarlık, Ocak-Ağustos döneminde ise 37 milyon 753 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Türkiye'de halı endüstrisi, yaklaşık 2,5 milyar dolarlık ihracat hacmine sahiptir ve bu rakamın% 66,5'i Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği tarafından 570242 GTİP kodlu parça makine halısı olarak ihraç edilmektedir. Ayrıca, Gaziantep, önemli yatırımlara ve artan kapasiteye sahip makine halılarının üretimi ve ticaretinde dünya çapında merkezlerden biri haline gelmiştir. Bölgemizde aktif olarak makine halısı üreten yaklaşık 170 firma ile sektörün dinamik yapısı içinde Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği'nin 700'den fazla ihracatçı üyesi bulunmaktadır. Gaziantep'teki makine halısı sektörü, katma değeri yüksek, benzersiz ve kaliteli ürünler üretmek için yoğunlaşmıştır ve bu ürünleri dünya çapında rekabetçi fiyatlarla satmayı hedeflemekteyiz. Önümüzdeki süreçte hedef ülkelere yönelik tanıtım çalışmalarımız devam edecektir" dedi.



"Halı ihracatında iyi durumdayız"



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, Ocak- Ağustos 2019 dönemi halı ihracat verilerini değerlendirerek Ağustos ayında bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 10.3'lük artışla 174 milyon 767 dolar, Ocak-Ağustos dönemi için ise yüzde 9.2'lik artışla 1 milyar 573 milyon 430 bin dolarlık ihracat kayıt altına alındığını ifade etti. Başkan Kaplan açıklamasını, "Bütün ihracatçılarımızı yürekten kutluyorum. Halıcılarımız taşın altına sadece ellerini değil, adeta bedenlerini koymuştur. Üretimden ihracata kadar bütün safhalarda özverili çalışmalarını sürdüren halıcılarımız Ağustos ayında da gerçekleştirdikleri ihracatla ülke ekonomisine önemli katkı sağlamıştır" şeklinde sürdürdü.



178 ülkeye 1 milyar 573 milyon 430 bin dolarlık halı ihracatı



Halının ihraç ürünleri arasında önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Başkan Kaplan açıklamasında, "Ocak-Ağustos 2019 döneminde Türkiye genelinde bütün birliklerimiz 178 ülkeye 1 milyar 573 milyon 430 bin dolarlık halı ihracatı gerçekleştirmiştir. ABD, Mısır, Suudi Arabistan, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılan ihracattaki artış istikrarlı bir şekilde devam etmektedir. Birçok sektörde olduğu gibi Irak pazarında ise önemli düşüşler yaşanmaktadır. Halıcılarımızın sipariş sorunu bulunmamakta ancak artan maliyetler ve enerjiye sürekli yapılan zamlar üreticilerimizi zor durumda bırakmaktadır. Türkiye genelinde 2019 yıl sonu hedefimiz olan 2,5 milyar dolarlık ihracat hedefimizi aşacağımıza inanıyorum. Sektörümüzle ilgili ihracatın yüzde 66,4'unu Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçı Birliği tarafından yapılmıştır. İller bazında bakıldığında, 1 milyar 573 milyon 430 bin dolarlık ihracatın 1 milyar 061 milyon 645 bin dolarını Gaziantep yapmış. İstanbul 361 milyon dolar, Uşak 55 milyon dolar, Bursa 26.6 milyon dolar, Denizli 9.8 milyon dolarlık halı ihracatına imza atmıştır. İlk beş ilimizin ihracatı 1 milyar 514 milyon 279 bin dolar tutarken diğer illerin halı ihracat tutarı 59 milyon 151 bin dolar olmuştur" dedi.



Dünya'daki 178 ülkeye halı serildi



Türkiye genelinden 178 ülkeye Ocak-Ağustos döneminde halı ihracatı gerçekleştirildiğine dikkat çeken Başkan Salahattin Kaplan, "Türkiye'den yılın sekiz aylık diliminde 178 ülkeye halı ihracatı gerçekleştirdik. Ülke basında ihracatta ilk sırada 390 milyon 664 bin dolarla ABD birinci sırada gelirken 255 milyon 500 bin dolar halı ihracatıyla Suudi Arabistan, 76 milyon 373 bin dolarla Almanya, 72 milyon 303 bin dolarla İngiltere ve 64 milyon 394 bin dolarla Libya'ya gerçekleştirilen ihracat geliyor.



"ABD, Suudi Arabistan ve Libya pazarında artış memnuniyet verici"



ABD ve Sudi Arabistan pazarlarında halı ihracatında önemli artışlar yaşandığına da dikkat çeken Başkan Salahattin Kaplan, "Bu dönemde ABD'deki ihracat artışımız yüzde 10, 6, Suudi Arabistan'da yüzde 40,3 olurken Libya pazarlarında ki artış oranımız ise yüzde 105,2 olarak gerçekleştirilmiştir. Irak pazarı her ne kadar en fazla halı ihracatı yapılan üçüncü ülke olsa da bu ülkeye olan ihracatımız bir önceki yıla oranla yüzde 31,6 düşüş yaşanmasına neden olmuştur. Elbette yapılan çalışmalar ve ihracatçılarımızın öz verili çabaları ihracatımızın artmasında önemli rol oynamaktadır. Emeği geçen bütün ihracatçılarımızı kutluyorum" dedi. - GAZİANTEP