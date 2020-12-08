Halıcılardan Gaziantep'teki "100. Yılda 100 Hayırsever" eğitim kampanyasına destek - Son Dakika

Halıcılardan Gaziantep'teki "100. Yılda 100 Hayırsever" eğitim kampanyasına destek

08.12.2020 18:55
Halıcılardan Gaziantep'teki

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda başlatılan "100. Yılda 100 Hayırsever" kampanyasına, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliğince (GAHİB) 24 derslikli meslek lisesi için nakdi destek verildi.

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda başlatılan "100. Yılda 100 Hayırsever" kampanyasına, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliğince (GAHİB) 24 derslikli meslek lisesi için nakdi destek verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentteki okul eksikliğinin giderilmesi, eğitim ve geleceğine yatırım yapılmasının hedeflendiği kampanyaya hayırsever ve kurumların destekleri sürüyor.

Bu kapsamda GAHİB ve üyelerince nakdi yardım sağlanacak Şehitkamil ilçesi Beylerbeyi Mahallesi'nde yapımı devam eden 24 derslikli lise için Valilik'te protokol imza töreni düzenlendi.

Törene katılan Vali Davut Gül, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Fikret Kileci ve GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, protokolü imzaladı.

Vali Gül, törende yaptığı konuşmada, kampanya kapsamında hayırseverlerin destekleriyle okullar yapmaya çalıştıklarını anımsattı.

Mesleki eğitimle ilgili kentteki sorunların fazla olduğuna dikkati çeken Gül, "Özellikle son yıllarda yapılan meslek liseleriyle beraber öğrenci sayımız arttı. Bundan sonraki aşamada artan öğrencilerin daha iyi yetiştirilmesi, iyi eğitilmesi ile ilgili meselemiz var. Tam bu noktada sektörün işin içerisine koymak, bizzat alanda ihtiyaç olan okullarımıza aktarılmasını sağlamak bu tür protokollerle olacak." ifadesini kullandı.

Gül, GAHİB'in destek sağladığı okulda yetişecek öğrencilerin şehre ve ülke için hayırlı işlere vesile olmasını diledi.

GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci de Gaziantep'in olmazsa olmazı halı sektöründe dünyada söz sahibi olduklarını dile getirdi.

Sektöre yapılan her yatırım ve desteğin yerini mutlaka bulacağını aktaran Kileci, "Eğitim ve üretim yan yana olmadığı, bu ikisi başarılı olmadığı sürece bir ülkenin, toplumun ileriye gitme şansı yoktur. İnşallah biz de bu ikisini bir araya getirerek sadece halıda değil diğer sektörlerde de aynı şeyi yaparak bu toplumu, ülkemizi belirli bir yere taşıyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan da daha kalifiye çalışanlar için eğitimle sanayinin iç içe olması gerektiğinin kaydetti.

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe de okulda halı üzerine istihdam oluşturacak eğitim verileceğini aktardı.

Okul, GAHİB Halıcılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak hizmet verecek.

Gaziantep Valiliği, Güneydoğu Anadolu, Meslek Lisesi, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Halıcılardan Gaziantep'teki '100. Yılda 100 Hayırsever' eğitim kampanyasına destek - Son Dakika


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