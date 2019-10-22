Son Dakika Haberleri: Halıcıların hedefi ihracatta Çin'i geçmek
Son Dakika Ekonomi Halıcıların hedefi ihracatta Çin'i geçmek

Halıcıların hedefi ihracatta Çin'i geçmek

1 saat önce

Dünya makine halısı üretiminin yüzde 67'sini gerçekleştiren Türk halıcılar, toplam halı ihracatında birinci sırada olan Çin'i geçmek için ihracatı artırmayı hedefliyor.

Halıcıların hedefi ihracatta Çin'i geçmek, System.String[]

Dünya makine halısı üretiminin yüzde 67'sini gerçekleştiren Türk halıcılar, toplam halı ihracatında birinci sırada olan Çin'i geçmek için ihracatı artırmayı hedefliyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 12:09 
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