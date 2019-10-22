Halıcıların hedefi ihracatta Çin'i geçmek
1 saat önce
Dünya makine halısı üretiminin yüzde 67'sini gerçekleştiren Türk halıcılar, toplam halı ihracatında birinci sırada olan Çin'i geçmek için ihracatı artırmayı hedefliyor.
Dünya makine halısı üretiminin yüzde 67'sini gerçekleştiren Türk halıcılar, toplam halı ihracatında birinci sırada olan Çin'i geçmek için ihracatı artırmayı hedefliyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 12:09
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