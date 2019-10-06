Halıcıoğlu metrobüs durağı'nda metrobüs metrobüse arkadan çarptı
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HALICIOĞLU METROBÜS DURAĞI'NDA METROBÜS METROBÜSE ARKADAN ÇARPTI (7) (Havadan aktüel görüntüler)
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 11:08 Kaynak: DHA
HALICIOĞLU METROBÜS DURAĞI'NDA METROBÜS METROBÜSE ARKADAN ÇARPTI (7) (Havadan aktüel görüntüler)
İstanbul'da iki metrobüs çarpıştı: 13 kişi yaralandı 5 Alman vatandaşı terör suçlamasıyla Türkiye'de gözaltına alındı ABD'de Oktoberfest etkinliğinde trafo patladı: 4 yaralı Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul depremi ile ilgili ürküten açıklama: Büyük depremi öne çekti