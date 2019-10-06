Son Dakika Haberleri: Halıcıoğlu metrobüs durağı'nda metrobüs metrobüse arkadan çarptı
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Halıcıoğlu metrobüs durağı'nda metrobüs metrobüse arkadan çarptı

26 dakika önce

HALICIOĞLU METROBÜS DURAĞI'NDA METROBÜS METROBÜSE ARKADAN ÇARPTI (7) (Havadan aktüel görüntüler)

HALICIOĞLU METROBÜS DURAĞI'NDA METROBÜS METROBÜSE ARKADAN ÇARPTI (7) (Havadan aktüel görüntüler)

Halıcıoğlu metrobüs durağı'nda metrobüs metrobüse arkadan çarptı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 11:08 Kaynak: DHA
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