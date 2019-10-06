Halıcıoğlu metrobüs durağı'nda metrobüs metrobüse arkadan çarptı
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HALICIOĞLU METROBÜS DURAĞI'NDA METROBÜS METROBÜSE ARKADAN ÇARPTI (6) (Metrobüsteki yaralı kadın)
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 11:08 Kaynak: DHA
HALICIOĞLU METROBÜS DURAĞI'NDA METROBÜS METROBÜSE ARKADAN ÇARPTI (6) (Metrobüsteki yaralı kadın)
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