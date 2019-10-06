Halıcıoğlu'nda metrobüs kazası
1 saat önce
Halıcıoğlu'nda metrobüs kazasıİSTANBUL - Beyoğlu Halıcıoğlu'nda metrobüs kazası yaşandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 10:19 Kaynak: İHA
Halıcıoğlu'nda metrobüs kazası
İSTANBUL - Beyoğlu Halıcıoğlu'nda metrobüs kazası yaşandı. Kazada yaralı yolcular olduğu belirtildi.
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