Son Dakika Haberleri: Halıcıoğlu'nda metrobüs metrobüse arkadan çarptı (1)
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Halıcıoğlu'nda metrobüs metrobüse arkadan çarptı (1)

1 saat önce

Halıcıoğlu'nda Yenibosna İstikametine giden metrobüs, önünde seyreden metrobüse çarptı.

Halıcıoğlu'nda metrobüs metrobüse arkadan çarptı (1), System.String[]

Halıcıoğlu'nda Yenibosna İstikametine giden metrobüs, önünde seyreden metrobüse çarptı. Saat 09.50 sıralarında meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre yaralılar var.

Görüntü dökümü:
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-Olay yeri
-Yaralının sedyeyle taşınması
-Genel ve detaylar


- İstanbul
Yenibosna, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 10:00 Kaynak: DHA
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