Halıcıoğlu'nda metrobüs metrobüse arkadan çarptı (1)
1 saat önce
Halıcıoğlu'nda Yenibosna İstikametine giden metrobüs, önünde seyreden metrobüse çarptı.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 10:00 Kaynak: DHA
Halıcıoğlu'nda Yenibosna
İstikametine giden metrobüs, önünde seyreden metrobüse çarptı. Saat 09.50 sıralarında meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre yaralılar var.
Görüntü dökümü:
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-Olay yeri
-Yaralının sedyeyle taşınması
-Genel ve detaylar
- İstanbul
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