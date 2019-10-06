Halıcıoğlu'nda metrobüsler çarpıştı: 13 yaralı

Metrobüste bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı

İSTANBUL - Beyoğlu Halıcıoğlu'ndan Yenibosna istikametine giden metrobüs önünde seyir halinde olan bir metrobüse çarptı. Vatandaşlar çarpışmanın şiddeti ile büyük panik yaşarken, 13 kişi yaralandı. Durakta bulunan güvenlik görevlileri de gazetecilere zor anlar yaşattı.

Olay, Beyoğlu Halıcıoğlu metrobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 9.45 sıralarında Halıcıoğlu'ndan Yenibosna istikametine giden metrobüs önünde seyir halinde olan metrobüse çarptı. Metrobüste bulunan vatandaşlar çarpışmanın şiddeti ile büyük panik yaşarken, 13 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle metrobüs seferlerinde aksama meydana geldi. Kaza yapan metrobüsler güvenli alana çekildi. Metrobüs durağında bulunan güvenlik görevlileri de gazetecilerin görüntü almasını engelledi.