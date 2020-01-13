Halıda kalite ve çeşitlilik çağrısı - Son Dakika
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Halıda kalite ve çeşitlilik çağrısı

6 saat önce

Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu, dünyanın en büyük halı ve zemin kaplamaları fuarı olan Domotex 2020'yi değerlendirdi.

Halıda kalite ve çeşitlilik çağrısı, System.String[]

Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu, dünyanın en büyük halı ve zemin kaplamaları fuarı olan Domotex 2020'yi değerlendirdi. Türk halı firmalarının sektörde modaya, trendlere ve yeniliklere öncülük etmeye başladığını belirten Topçuoğlu, "Fiyatta değil, kalitede ve ürün çeşitliliğinde rekabet etmeliyiz" çağrısında bulundu.


Domotex Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı'na değerlendiren Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu, Gaziantep halı sektörünün fuara farklı ürünler, yenilikler ve inovasyonlarla katıldığını ifade etti.


Domotex 2020'nin Türk ve Gaziantepli firmalar açısından son derece başarılı geçtiğini belirten Topçuoğlu, Türkiye'nin dünyanın en büyük makine halısı üreticisi konumuna ulaşarak, artık halıda moda ve trendlerin belirlenmesinde de etkili olmaya başladığını ifade etti. Topçuoğlu, "Domotex, Halı sektörü için çok önemli bir fuar. Fuara katılan sektörün bütününe baktığımızda, halı üreticileri, iplik üreticileri ve tedarikçiler açısından çok dinamik bir sektör, dinamik bir pazar var. Fuarda dünyanın ülkelerinden gelen sektör temsilcileri ile toplantılar yapıldı, ürünler tanıtıldı ve iş bağlantıları kuruldu. Domotex'in başarılı bir fuar olduğuna inanıyorum" diye konuştu.


"Fiyatta değil kalitede rekabet"


2020 Yılının halı sektörü açısından daha başarılı geçeceğini düşündüklerini ifade eden Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Topçuoğlu, sanayicilere, "Fiyatla değil, kalite ve ürün çeşitliliği ile rekabet edin" çağrısında bulundu. Topçuoğlu, Türk sanayicilere tavsiyelerini şöyle sıraladı:


"Biz sanayiciler rekabeti doğru şekilde yapmalıyız. Fiyatta rekabetten uzaklaşıp, kalite ve ürün çeşitliliği ile rekabet etmeliyiz. Çünkü sektörün teknolojik yenilikleri takip ederek geleceğe hazır olması için belli bir kazanç seviyesini yakalaması gerek. Sektör olarak, ürün geliştirme, Ar-Ge, farklı kalitede ürünler ve farklı pazarlara yönelik çalışmalar ağırlık vermeliyiz. Fiyat odaklı rekabet edilince hedeflere ulaşmak zorlaşacaktır. Bu nedenle halı sektöründe, fiyatın değil, kalite, hizmet ve servisin öne çıktığı bir sektör olmasını diliyorum. Sektör, ürün geliştirme, Ar-Ge, farklı kalitede ürünler ve farklı pazarlara yönelik çalışmalara ağırlık vermelidir."


"Gaziantep halı modasına yön veriyor"


Geçmişte Gaziantepli halı firmaları sektördeki modayı ve trendleri takip etmek için fuarlara katıldığını hatırlatan Mustafa Topçuoğlu, artık Gaziantep'in halı modasına yön verdiğini belirterek, "Gaziantep halı sektöründe trendleri belirlemede, dizaynlarda, pazarın ve modanın renklerini belirlemede çok başarılı çalışmalar yapıyor. Hem de her kategoride. Yani ucuz, orta ve yüksek kaliteli ürünlerin hemen hepsinde modayı belirleyen önemli şehirlerden biri oldu. Gaziantep halı sektörü artık dünya halı piyasasında trendleri belirlemeye başladı" diye açıklamada bulundu. - GAZİANTEP

Gaziantep, Domotex, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 11:19 Kaynak: İHA
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