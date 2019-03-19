Halıda Yüzde 70 İndirim İzdihamı
8 dakika önce
AKSARAY'da halı satışı yapılan iş yerinin açılışa özel yüzde 70'e varan indirimi izdihama yol açtı.
AKSARAY'da halı satışı yapılan iş yerinin açılışa özel yüzde 70'e varan indirimi izdihama yol açtı.
Halı satışı yapılan iş yerinden günler öncesinde açılış nedeniyle bazı ürünlerde yüzde 70'e varan indirim yapılacağı duyuruldu. Bu nedenle yüzlerce kişi bugün açılıştan saatler önce iş yeri önünde beklemeye başladı. Açılış töreninin ardından ise indirimli ürünleri almak isteyenler izdihama yol açtı. Bazı kişiler ezilme tehlikesi geçirirken, mağaza içerisinde de hediye olarak dağıtılan paspasları almak isteyenler arasında tartışma çıktı.
Tartışma, görevlilerin müdahalesiyle büyümeden önlendi. İş yeri sahibi Nezir Badem, Gaziantep
'teki depolarını su bastığı için serisi bozulan ürünleri indirimli olarak sattıklarını belirterek, "Yüzde 70'e varan indirim yaptık. Kampanyayı günler öncesinde duyurduğumuz için yoğunluk yaşandı. Açılışımız çok yoğun gerçekleşti. Bu kadar beklemiyorduk" diye konuştu. - Aksaray
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 12:37 Kaynak: DHA
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