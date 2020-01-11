Halide Edip Adıvarspor: 4-0

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezonun ilk yarısını 29 puanla 4'üncü sırada tamamlayan Somaspor, ikinci devrenin ilk müsabakasında evinde Halide Edip Adıvarspor'u yenerek zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü: 4-0. Maçın 17'nci dakikasında Mustafa Aydoğdu'nun golüyle perdeyi açan Somaspor ilk 45 dakikalık bölümü 1-0 önde tamamladı. Ev sahibi ekip 77'de Mehmet Uysal'ın golüyle rahatladı, 86'da Mehmet Bağlı skoru 3-0'a getirdi. Maçta son sözü 90'ıncı dakikada Nurettin söylerken, Somaspor 3 puanı cebine koydu. Bu sonuçla 32 puana yükselen Manisa temsilcisi maç fazlasıyla 2'nci sıraya adını yazdırdı. Halide Edip Adıvarspor ise 21 puanda kaldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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