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Halife Hafter güçleri Libya halkını Türk birliklerine karşı silahlanmaya çağırdı
6 saat önce
Twitter üzerinden yapılan paylaşımda General Hafter'e bağlı güçler halkın vatanını koruması için silahlanmasının bir "zorunluluk" olduğunu belirtti
Trablus hükümetine destek için Libya'ya asker gönderilmesini öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin TBMM'de kabul edilmesinin ardından ülkenin doğusundaki askeri güçlerin lideri Halife Hafter yanlıları sivillerin Türk Ordusu'na karşı silahlanması çağrısında bulundu.
Twitter üzerinden yapılan paylaşımda General Hafter'e bağlı güçler halkın vatanını koruması için silahlanmasının bir "zorunluluk" olduğunu belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:09
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