Halife hafter yunanistan'da - Son Dakika

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Halife hafter yunanistan'da

15 dakika önce

Dün gece saatlerinde Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gelen Halife Hafter'in bugün Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüşmesi bekleniyor.

Halife Hafter Yunanistan'da

Yunanistan, (DHA) - Dün gece saatlerinde Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gelen Halife Hafter'in bugün Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüşmesi bekleniyor.

Yunan medyası Hafter'in Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek Libya konulu konferans öncesinde Atina'ya geldiğini; bugün de Miçotakis ve Dendias ile görüşmesinin beklendiğini duyurdu.

ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANI MAAS İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Halife Hafter, dün de Bingazi'de Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüşmüştü. Alman N- TV kanalına konuşan Maas, Hafter'in ateşkesi devam ettirmeye hazır olduğunu söylemişti.

Halife hafter yunanistan'da

Mevlüt Çavuşoğlu, Halife Hafter, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:55 Kaynak: DHA
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