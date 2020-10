Halikarnas Balıkçısı, 47'nci ölüm yıl dönümünde anıldı - Son Dakika

TÜRK edebiyatının yapı taşlarından olan ve ' Halikarnas Balıkçısı ' adıyla bilinen ünlü yazar Cevat Şakir Kabaağaçlı , ölümünün 47'nci yıl dönümünde Muğla 'nın Bodrum ilçesinde mezarı başında anıldı.

Cevat Şakir Kabaağaçlı için adının verildiği mahallede Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen anma törenine Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları Emel Çakaloğlu, Hüseyin Tutkun, CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan, Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu, Balıkçı'nın torunu Sibel Kabaağaçlı ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Gazeteci, yazar, ressam, şair, rehber, araştırmacı Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın her yıl öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşen anma töreni, bu sene koronavirüs pandemisi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında az bir katılımla gerçekleştirildi.Törende konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Halikarnas Balıkçısı'nın, Bodrum'un kültürüne ve tarihine değer kattığını, ilçenin tanınmasında önemli rol oynadığını belirtip, Cevat Şakir'in hayatının ve eserlerinin Bodrum'un okullarında ders olarak okutulması gerektiği söyledi.Halikarnas Balıkçısı'nı gelecek nesillere daha iyi tanıtılması ve bıraktığı mirasın aktarılması gerektiğine değinen Başkan Aras, "O'nun bize bıraktığı miras, sonsuza kadar sürecek bir miras. Bölgenin mitolojisini çok iyi irdeleyerek Bodrum hakkında yazmış olduğu kitapların çok geniş kitlelere ulaşması sayesinde Bodrum' çok büyük katkıları olmuştur. Bizler, başta insan sevgisi olmak üzere, doğa ve deniz sevgisiyle yoğrulan Halikarnas Balıkçısı'nın hikayelerini büyüklerimizden dinleyerek büyüdük" dedi. Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın Bodrum'a bıraktığı en büyük miraslardan birinin, bitki örtüsüne sağladığı katkı olduğunu belirten Başkan Aras konuşmasını şöyle sürdürdü: "Dünyanın her yerinden cebinde taşıdığı o tohumlar buranın yeşermesine büyük katkıyı sağlamıştır. Bizlerde şimdi onun üzerine koymaya çalışıyoruz. Bu yolda başlattığımız Begonvil Kenti Bodrum projemizde en büyük dayanağı sevgili Cevat Şakir Kabaağaçlı'dır. Onun mirasını gelecek nesillere aktarmak en büyük borcumuzdur. Bunu yaparak devam edeceğiz, Bodrum'u ona yakışır bir şekilde yeşillendireceğiz, ağaçlandıracağız. Her bulduğumuz köşeyi beyaz binalarla değil yeşil örtü ile kapatmaya çalışacağız. Bodrum'u betona değil Cevat Şakir'in anılarına teslim edeceğiz. Bu yolda da bütün Bodrum'dan destek bekliyorum." 'DEDEM BODRUM'U ÇOK SEVDİĞİ İÇİN MEZARININ BURADA OLMASINI İSTEDİ'Başkan Ahmet Aras'ın konuşmasının ardından törene katılan Cevat Şakir'in torunu Sibel Kabaağaçlı ise, "Dedemi anarak hiç bir zaman unutmadığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Bodrum'a ilk geldiği zaman beldenin adından dolayı biraz tereddüt geçirmiş olsa da buranın doğal güzelliğini ve tarihi birikimini görünce burayı çok sevdi. Dedem Bodrum'u çok sevdiği için mezarının burada olmasını istedi" dedi.Konuşmaların ardından katılımcılar tarafından Cevat Şakir'in mezarına çiçekler bırakıldı. Başkan Aras ile Sibel Kabaağaçlı birlikte mezarın yanına begonvil dikti.

Öte yandan, geçtiğimiz ay Belediye Başkanı tarafından Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın manevi oğlu Prof. Dr. Şadan Gökovalı'dan teslim alınan orijinal el yazmalarını Bodrum Deniz Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

- Muğla